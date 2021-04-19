Коронавирус в Томске: +22 новых случая заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 19 апреля, в Томской области выявлено 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 31 847 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 19 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 30 914 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 32% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,92.

За последние сутки в стране выявлено 8 589 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 346 пациентов скончались, 6 818 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 710 690 человек, 105 928 скончались, 4 333 598 выздоровели.