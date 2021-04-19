Жительницу Томской области за публичное оскорбление полицейского наказали 150 часами обязательных работ

Женщина в грубой и нецензурной форме в адрес участкового высказала оскорбительные слова и выражения, содержащие его отрицательную оценку.

Зырянский районный суд Томской области признал 50-летнюю жительницу села Зырянское, виновной в оскорблении представителя власти. Женщина в грубой и нецензурной форме в адрес участкового высказала оскорбительные слова и выражения, содержащие его отрицательную оценку. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры.

Как сообщает ведомство, в октябре 2020 года, в состоянии алкогольного опьянения, женщину доставили в отделение полиции для решения вопроса о привлечении ее к ответственности. Но сибирячка была не согласна с действиями полиции и высказала в грубой нецензурной форме в адрес участкового оскорбительные выражения, чем унизила представителя власти.

Суд, учитывая мнение прокурора, назначил подсудимой наказание в виде 150 часов обязательных работ. Пока приговор в силу не вступил.