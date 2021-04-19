Томские коммунальщики ликвидируют последствия снегопада

Минусовая температура, сильный снегопад и ветер доставили много неудобств томичам. Фото: Артем КИЛЬКИН

В понедельник, 19 апреля, в Томской области выпал снег. Коммунальщики областного центра наводят порядок на улицах города – 69 единиц техники и 106 человек задействованы в работах. Специалисты вывозят снег, посыпают дороги и убирают упавшие из-за сильного ветра деревья, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Фронтальный погрузчик работает на пр. Фрунзе на участке от ул. Льва Толстого до ул. Кулагина, по ул. Яковлева от ул. Сибирской до пер. Песочный, по ул. Красноармейской по ул. Лебедева до ул. Сибирской. Работы по устранению последствий непогоды также сегодня ведутся на ул. Балтийской, Осенней, Пушкина, Иркутском тракте и других, – говорится в сообщении.

Добавляется, что бригады также убирают деревья, упавшие из-за сильного ветра, на ул. 5-й Армии, Артема и Трифонова. Тротуары и остановки посыпаются песком.