Томич получил смертельные травмы, попав под грузовой поезд в областном центре

Пострадавший мужчина погиб на месте происшествия от полученных травм. Фото: пресс-служба Томского ЛО МВД России.

Житель областного центра получил смертельные травмы и скончался 17 апреля, попав под поезд на перегоне станций Томск-2 – Томск-1. Он находился на путях в неположенном месте, делал фотографии на телефон и слушал музыку в наушниках. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции региона.

Отмечается, что машинист поезда применил экстренное торможение и подавал звуковые сигналы, однако мужчина их не услышал.

– В результате наезда 32-летний местный житель, несмотря на усилия прибывших медиков, скончался на месте от полученных травм, – говорится в сообщении.

Также добавляется, что среди личных вещей погибшего были обнаружены алкогольные напитки.