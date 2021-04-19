Рабочие устранили подтопление частного дома на ул. Черноморской в Томске

Рабочие откачали более 80 куб. м. воды на месте инцидента. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Вчера, 18 апреля, на территории дома по ул. Черноморской, 44/2, вода вышла из колодца ливневой канализации. Работы по устранению велись до часа ночи, при необходимости они будут продолжены, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Для откачки воды на ул. Черноморскую прибыла техника подрядчика департамента дорожной деятельности и благоустройства и «Томскводоканала». Работы по откачке воды с придомовой территории велись до часа ночи, всего было откачано более 80 куб. м. воды, – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что при необходимости откачка будет продолжена.