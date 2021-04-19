Более миллиона рублей лишилась томичка-инвалид, доверившись мошеннице

Женщины в течение нескольких лет общались друг с другом по интернету.

Томские полицейские установили подозреваемую, которая похитила у девушки-инвалида более миллиона рублей – ей оказалась жительница Новокузнецка. С потерпевшей они познакомились в интернете и общались по видеосвязи с помощью русского жестового языка (обе женщины страдают нарушением слуха). Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Уточняется, что потерпевшая убедила томичку заняться инвестированием.

– Воспользовавшись доверием девушки, злоумышленница приехала в город Томск, и, под предлогом заработка большой суммы денег, через мобильный банк потерпевшей осуществила перевод денежных средств в сумме более 500 000 рублей, а также оформила на ее имя кредит в сумме более 500 000 рублей, которые также перевела себе на счет, – говорится в сообщении.

Добавляется, что полиция установила подозреваемую – ею оказалась жительница Кемеровской области 1986 года рождения. Она была доставлена в Томск и заключена под стражу. Возбуждено уголовное дело за мошенничество (ч. 4 с. 159 УК РФ).