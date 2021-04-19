Паводковая обстановка в Томской области остается стабильной

По данным МЧС, затопленных населенных пунктов в регионе нет. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Уровень воды в Томи в районе Лагерного сада за сутки повысился на 16 см и достигает 367 см (опасная отметка – 890 см), в районе Речного вокзала вода также повысилась на 10 см и составляет 349 см (критическая – 750 см). Голова ледохода на Оби прошла с. Кожевниково, ожидается дальнейшее вскрытие в границах района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Также отмечается, что уровень воды в Оби повысился от 5 до 68 см.

– Паводковая обстановка на территории региона остается стабильной, подтопленных населенных пунктов нет, – говорится в сообщении.

Спасатели напоминают томичам о соблюдении мер личной безопасности. Подходить близко к рекам сейчас опасно для жизни и здоровья.