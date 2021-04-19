В Томске дополнительно отремонтируют три участка дороги по нацпроекту

В число дополнительных объектов включены три участка дорог в Томске и один на региональной трассе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще четыре участка дороги отремонтируют в Томской области по нацпроекту в 2021 году. Общая протяженность составит 23,6 км. Это стало возможным благодаря поддержке федерального центра – в феврале регион дополнительно получил 340 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– В Томске в нормативное состояние приведут участки улиц Красноармейской (от ул. Красноармейской, 123а, до площади Южной), Басандайской (ул. Басандайская, 2 –104) и Богашевского тракта (Богашевский тракт, 18а – 28), – говорится в сообщении.

Специалисты заменят дорожное покрытие, частично отремонтируют тротуары и нанесут разметку.

Также добавляется, что продолжится ремонт трассы в Томском районе: 17,9 км от с. Батурино до с. Ярское. Здесь также обновят покрытие, укрепят обочины, отремонтируют автобусные остановки, установят дорожные знаки, барьерные столбики и нанесут разметку.

– Томск – Аникино – Ярское примыкает к трассе Томск – Аэропорт, по которой прилетающие жители и гости региона добираются в наш город. После ремонта повысится комфортность и безопасность дорожного движения на въезде в Томск, – приводятся в сообщении слова замгубернатора по промышленной политике Игоря Шатурного.