Мужчина погиб при пожаре в Асиновском районе Томской области

Площадь пожара составила 9 кв. м.; возгорание было ликвидировано спустя час после сообщения.

Вчера, 18 апреля, около семи утра в деревне Старо-Кусково Асиновского района произошел пожар в брусовом частном жилом доме. Сгорела входная дверь, на кухне прогорели пол и потолок, пострадали стены. Погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

– В комнате пожарные обнаружили тело мужчины 1973 года рождения, – говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 9 кв. м. Он был ликвидирован спустя час, в тушении участвовали шесть человек и две единицы техники. Причина пожара устанавливается.