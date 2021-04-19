Томский вокзал отменил несколько автобусных рейсов

Вниманию томичей: 19 апреля нельзя будет уехать до Нарги, Кожевниково и Молчаново.

Сегодня, 19 апреля, отменены автобусные рейсы до нескольких населенных пунктов Томской области – Нарги, Молчаново и Кожевниково. Погода не позволяет работать междугороднему сообщению в штатном режиме. Об этом сообщается на сайте автовокзала. Также, согласно расписанию томского аэропорта, вылет нескольких рейсов задерживается.

– Из-за погодных условий на 19 апреля отменены рейсы до Нарги, Молчаново, Кожевниково, – говорится в сообщении автовокзала.

Согласно табло томского аэропорта, рейсы до Москвы на 7:55 и Стрежевого на 8:50 задерживаются, расчетное время вылета – 11:00.

Напомним, в Томской области выпал снег, на дорогах гололедица. В областном центре с утра образовались пробки в девять баллов. Днем в регионе ожидается минусовая температура.