Власти примут меры по факту слива стоков в ручей томского поселка Заречный

В ходе проверки выяснилось, что сейчас вода в ручье естественного цвета. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Жители томского поселка Заречный сообщили в соцсетях о зеленом цвете воды в ручье в районе бывшего ж/д переезда мкр. Восточный. Сегодня, 18 апреля, и.о. заммэра областного центра по городскому хозяйству Александр Карпанин посетил место инцидента, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Уточняется, что зеленую воду обнаружили представители ТОС «Улицы Заречные» во время общегородского субботника. Сегодня инициативная группа с участием местных жителей нарушений не заметила.

– Мы обследовали территорию ручья и пришли к выводу, что слив отходов был однократным. Возможно, кто-то из жителей этой территории произвел незаконную врезку. Мы будем детально разбираться в этой ситуации. 22 апреля я пригласил к себе на личный прием в администрацию Томска представителей ТОС «Улицы Заречные», там обсудим наши дальнейшие действия, – приводятся в сообщении пресс-службы слова Александра Карпанина.

Отмечается также, что сейчас пробы воды из ручья взяты на исследование.