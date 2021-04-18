Коронавирус унес жизни еще пяти жителей Томской области

Также за сутки в регионе зарегистрировано еще 23 новых случая заболевания, 29 человек выздоровели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 18 апреля, стало известно о смерти еще пяти жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в воскресенье на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 382 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции пяти человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, – рассказали в оперштабе.

Также в Томской области за сутки выявлено 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 31 825 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, еще 29 жителей выздоровели от COVID-19. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 30 895 человек.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 30,6% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,93.

За последние сутки в стране выявлено 8 632 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 389 пациентов скончались, 7 391 выздоровел. Всего с начала пандемии в России заболели 4 702 101 человек, 105 582 скончались, 4 326 780 выздоровели.