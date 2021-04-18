Томичи сыграли более тысячи свадеб с начала 2021 года

В ЗАГСах свои отношения решили оформить 1 138 томских пар. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЗАГСы Томской области зарегистрировали более тысячи официальных браков за три месяца 2021 года. Больше всего свадеб сыграли жители областного центра. В основном празднества прошли в марте; также почти 70 человек вступили в интернациональные браки, сообщает пресс-служба администрации региона.

– В 2021 году ЗАГСы Томской области зарегистрировали 1 138 браков: 783 – в Томске, 355 – в других муниципалитетах региона. Больше всего свадеб молодожены сыграли в марте: в первый весенний месяц зарегистрировано 457 пар, – говорится в сообщении.

Также 68 жителей региона зарегистрировали интернациональный брак, 65 из них – с гражданами ближнего зарубежья (Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и др.).

Кроме того, в области за три месяца прошло 40 чествований юбиляров супружеской жизни.