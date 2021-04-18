Прогноз погоды в Томске: снег с дождем и до +6°С днем

В некоторых районах Томской области возможен гололед и отложение мокрого снега.

Сегодня, 18 апреля, жителей региона и областного центра ждет облачная погода с прояснениями. По Томской области днем будут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами умеренные. В отдельных районах гололедно-изморозевые явления, отложение мокрого снега.

Ветер юго-западный с переходом на северный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Днем в регионе синоптики прогнозируют +2…+7°С, в некоторых районах 0…-5°С.

В Томске днем также выпадет мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный с переходом на северный 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха в светлое время суток составит +4…+6°С.