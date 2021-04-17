Неудачный оборот: жительница Томской области «наторговала» себе 11 лет изоляции от общества

Подсудимая и ранее привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств; суд приговорил женщину из Асина к 11 годам лишения свободы.

Асиновский горсуд Томской области признал 39-летнюю местную жительницу виновной в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.2281, ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.2281, ч.1 ст.232 УК РФ (сбыт и покушение на сбыт наркотического средства, систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств), сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

- Установлено, что обвиняемая, проживавшая на съемной квартире в Асине, с января по июль 2020 года систематически предоставляла эту жилплощадь своим знакомым для приема различных наркотических средств, при этом обеспечивала их соответствующими приспособлениями и разрешала находиться у нее дома после употребления наркотиков, - отметили в ведомстве. - Кроме того, в апреле того же года обвиняемая осуществила продажу синтетического наркотика «Соль» массой 0,18 г, а спустя три месяца приобрела для последующей продажи курительную смесь «Спайс» массой 2,93 г, которая была изъята сотрудниками полиции в ходе обыска, проведенного по месту жительства обвиняемой.

В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступлений не признала, добавили в облпрокуратуре.

С учетом тяжести совершенных преступлений, принимая во внимание, что подсудимая ранее привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, суд приговорил виновную к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.