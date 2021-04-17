Еще 25 томичей выздоровели от коронавируса за сутки

В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 29,9% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,94.

Сегодня, 17 апреля, в Томской области установлено 25 случаев выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19. Такую информацию предоставил оперштаб. Сейчас в регионе 30 866 выздоровевших.

Также, по данным оперштаба, 24 жителя Томской области заболели COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, заразившихся "короной", выросло до 31 802.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 29,9% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,94.

За последние сутки в стране выявлено 9 321 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 398 пациентов скончалось, 9 109 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболело 4 693 469 человек, 105 193 скончались, 4 310 557 выздоровели.