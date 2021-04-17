Эстафета поколений: в Томском управлении Росгвардии новобранцы приняли присягу

На верность Родине поклялись сегодня молодые сотрудники Росгвардии перед лицом руководства территориального управления и ветеранами, посвятившими службе в ведомстве не одно десятилетие. Фото пресс-службы Томского управления Росгвардии.

- В День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России, который отмечается 17 апреля, в управлении Росгвардии по Томской области провели церемонию принятия присяги молодыми сотрудниками, главными гостями которой стали ветераны, отдавшие десятки лет службе, - сообщили в ведомстве.

Двадцать сотрудников региональной Росгвардии в присутствии ветеранов и руководства приняли присягу на верность Родине. Перед государственным флагом Российской Федерации молодежь поклялась уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию РФ, достойно исполнять свой служебный долг и обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка.

С напутственными словами к росгвардейцам обратился начальник управления Росгвардии по Томской области, полковник Раис Айбатов. Он, в частности, напомнил о высокой ответственности каждого за выполнение требований присяги и служебного долга, поздравил сотрудников со знаменательным событием и пожелал новобранцам успехов, терпения и высоких результатов в их деятельности.

Кроме того, молодых напутствовали первый командир томского СОБР, полковник милиции Юрий Сайфульмулюков и ветеран вневедомственной охраны, полковник милиции в отставке Шамиль Халитов. От лица молодого поколения выступил младший сержант полиции Александр Полеванов, который поздравил ветеранов с праздником. «Мы вас не подведем!» - такими словами завершил свое выступление Александр.

Завершилось торжественное мероприятие вручением ветеранам службы благодарственных писем и памятных подарков.