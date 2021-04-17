«Красавица народная»: Томь освободилась от ледяного покрова

Наша неширокая по общероссийским меркам Томь вскрылась на всем протяжении. Весна пришла в регион, и скоро в Томск снова вернется тепло. Синоптики прогнозируют в дневные часы до +12 уже на следующей неделе.

- Томь вскрылась на всем протяжении. Уровень воды у Лагерного сада составляет 367 см при опасной отметке 890 см, рядом с Речвокзалом – 279 см при опасной отметке 780 см, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области. - Ситуация на водном объекте в данный момент не вызывает опасений, оперативные группы сняты с дежурства.

По словам спасателей, кромка ледостава на Оби находится в 1 км выше села Уртам Кожевниковского района. Ожидается ее дальнейшее вскрытие в границах муниципального образования. За сутки уровень воды в Оби повысился от 11 см (с. Александровское Александровского района) до 124 см (с. Никольское Кривошеинского района). Запасы до опасных отметок составляют от 347 см (пос. Победа Шегарского района) до 791 см (с. Александровское Александровского района).

- Вчера в Александровском районе было закрыто 11 ледовых переправ, и теперь действующих переправ на территории Томской области нет, - добавили в ведомстве.