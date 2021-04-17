«Томь», удачи: сегодня наши футболисты сыграют дома с ФК «Велес»

Наш футбольный клуб "Томь" сегодня на домашнем поле проведет матч с командой "Велес". Предыдущая игра между ними закончилась вничью. Любители футбола желают томским спортсменам удачи!

"Томь" сегодня в 16 часов в рамках 37-го тура Футбольной национальной лиги ("Олимп-ФНЛ") сыграет с ФК "Велес" (Москва) на стадионе "Труд", сообщила пресс-служба клуба.

Сейчас ФК "Томь" находится на 19 месте турнирной таблицы чемпионата ФНЛ, (в активе команды 32 очка). Команда "Велес" – на 7 месте, она набрала 58 очков. Предыдущая игра наших и столичных футболистов в 17 туре прошла на выезде и завершилась ничьей.

Недавний победный матч «Томь» провела в Калининграде, где обыграла "Балтику" со счетом 0:1. Болельщики желают томским спортсменам и сегодня быть на высоте.