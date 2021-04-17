Погода в Томске 17 апреля 2021: похолодание и порывистый западный ветер

Сейчас за окном 0 градусов, солнечно. Довольно прохладно. Сегодня в течение дня осадков не ожидается, потеплеет до +4. Завтра ожидается примерно такая же погода. Хороших всем выходных!

Сегодня в областном центре будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура днем +2, +4°С.

В регионе также прогнозируется облачная погода с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура от 0 до +5.