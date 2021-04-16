Каждый год в течение 5 лет в Томске строилось по одной школе, а вскоре появятся еще 8 детсадов

В Томске активно строятся школы и детские сады. Фото: сайт мэрии Томска

Активное строительство новых микрорайонов в Томске требует возведения социальных объектов для подрастающего поколения. Об этом в своем отчете доложил городским депутатам и.о. мэра М. Ратнер.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в областном центре продолжается строительство школ и детсадов по нацпроектам «Образование» и «Демография». Например, в последние пять лет каждый год сдается по одной школе.

Также сайт администрации города отмечает, что по национальному проекту «Демография» подготовлены площадки и проектно-сметная документация для строительства сразу 8 новых детских садов. Все запланированные детсады, которые построит ТДСК, расположены в районах новой жилой застройки.