В Томской области судят снятого с должности руководителя, которого обвиняют в ряде служебных преступлений

Руководитель в Томской области наживался на своих подчиненных

В Томской области регулярно арестовывают, снимают с постов и судят за служебные злоупотребления и взятки директоров различных организаций и структур. Это относится к руководителям, как государственных ведомств, так и частных компаний. Об очередном подобном факте сообщил сайт прокуратуры Томской области. Под суд пошел бывший руководитель ОГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области». Мужчина обвиняется в получении взяток от подчиненных.

Как сообщает пресс-служба правоохранительного органа, по версии следствия, в период с ноября 2018 года по июнь прошлого года обвиняемый получал от подчиненных сотрудников лично и через посредника взятки в суммах от 50 до 280 тыс. рублей. Так они расплачивались за покровительство и попустительство по службе, за незаконные премии. Всего руководитель с 10 подчиненных собрал более 1,6 млн. рублей. Уголовное дело рассматривается по существу в Октябрьском районном суде г. Томска.