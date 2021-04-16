Срочный сбор волонтеров: поисковики ЛА в Томске ищут исчезнувшую местную девушку

На этот раз в Томске исчезла молодая женщина. Фото: сайт отряда "Лиза Алерт" Томской области

Регулярно томские добровольцы ведут поиск пропавших в регионе земляков. Порой эта работа дает результат, конечно, в таком сложном деле никто ничего не может гарантировать. И вот очередной случай исчезновения. Сегодня на своей странице в соцсети поисковый отряд «Лиза Алерт» Томской области объявил срочный сбор. Волонтеры сообщают, что пропала томичка Арина Юрьевна Пантелеева, 30 лет. Со вчерашнего дня ее местонахождение неизвестно.

Чтобы упростить работу, поисковики разместили в соцсети фото и сообщают приметы пропавшей: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза светло-карие. Во что она была одета – неизвестно.

Организаторы просят взять добровольцев с собой скотч, средства индивидуальной защиты. Поисковиков просят одеться для работы в лесу и строго соблюдать меры безопасности, принятые на время пандемии. На странице размещен телефон горячей линии отряда 8-800-700-54-52.