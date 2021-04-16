Еще 25 томичей выздоровели от коронавируса за сутки

В России выявлено еще 8 995 новых заразившихся коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 16 апреля, в Томской области установлено 25 случаев выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19. Такую информацию предоставил оперштаб. Сейчас в регионе 30 841 выздоровевший.

Также, по данным оперштаба, 20 жителей Томской области заболели COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, заразившихся "короной", выросло до 31 778 человек.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 30,3% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,04.

За последние сутки в стране выявлено 8 995 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 397 пациентов скончались, 9 109 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 684 148 человек, 104 795 скончались, 4 310 557 выздоровели.