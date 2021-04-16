Томские летние кафе в 2021 году продолжат открываться по упрощенному формату

Несмотря на кризис, в Томске за год появилось много новых мест общественного питания. Фото: Михаил ФРОЛОВ

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер сообщил, что летние кафе в 2021 году продолжат получать разрешения на открытие в упрощенной форме. Такой порядок был введен в том году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Количество малых и микро-предприятий в 2020 году в Томске выросло на 374 единицы – почти до 18 тысяч, зарегистрировано почти пять тысяч самозанятых граждан. Доля занятых в малом и среднем бизнесе горожан составила около 54%, что даже чуть больше, чем в 2019 году. В период пандемии сохранилось количество инновационных предприятий и численность занятых в них работников, – отметил Михаил Ратнер.

Всего прошлым летом в Томске работало 122 заведения (для сравнения: в 2019-м их было около 40). Также в городе открылись новые торговые центры и более 30 объектов общественного питания.

Несмотря на пандемию и кризис, оборот томских предприятий вырос на 14%, на 8,5% увеличился объем строительных работ, почти на 6% вырос объем розничного товарооборота.