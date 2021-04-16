Более 30 человек тушили пожар в Октябрьском районе Томска

Общая площадь пожара составила 192 кв. м.

Вчера, 15 апреля, около 22:52 в Томске сгорела обрешетка крыши кирпичного жилого дома в Октябрьском районе. У брусового дома, который пристроен вплотную, также пострадала крыша и потолочное перекрытие. Пожар в течение часа тушили более 30 специалистов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

– Площадь пожара составила 192 кв. м. В ходе тушения пожарные эвакуировали шесть газовых баллонов, – также говорится в сообщении.

Причина возгорания пока не установлена. Пожар ликвидировали в течение часа, в этом было задействовано восемь единиц техники и 34 человека.