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Происшествия16 апреля 2021 10:38

Более 30 человек тушили пожар в Октябрьском районе Томска

Специалисты вынесли шесть газовых баллонов
Ксения ГОРЮНОВА
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Общая площадь пожара составила 192 кв. м.

Общая площадь пожара составила 192 кв. м.

Вчера, 15 апреля, около 22:52 в Томске сгорела обрешетка крыши кирпичного жилого дома в Октябрьском районе. У брусового дома, который пристроен вплотную, также пострадала крыша и потолочное перекрытие. Пожар в течение часа тушили более 30 специалистов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

– Площадь пожара составила 192 кв. м. В ходе тушения пожарные эвакуировали шесть газовых баллонов, – также говорится в сообщении.

Причина возгорания пока не установлена. Пожар ликвидировали в течение часа, в этом было задействовано восемь единиц техники и 34 человека.

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