Работникам томской организации выплатили более шести млн долгов по зарплате

Свою зарплату вовремя не получили более 80 человек. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Прокуратура Октябрьского района Томска провела проверку на предприятии «Югранефтеспецтехника», в ходе которой была установлена задолженность по зарплате перед 84 работниками на сумму 6,2 млн рублей. Сейчас она погашена, сообщается на сайте прокуратуры региона.

Отмечается, что руководитель организации привлечен к административной ответственности за невыплату заработной платы в установленный срок (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

– Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, – говорится в сообщении.