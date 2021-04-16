Губернатор Томской области Сергей Жвачкин возглавил рейтинг по позитивным отзывам в соцсетях

13,41% положительно оценивают работу томского губернатора.

Томский губернатор Сергей Жвачкин стал лидером в Сибири среди глав регионов по числу позитивных отзывов в соцсетях. Такую статистику собрал Центр политической конъюнктуры, проанализировав комментарии пользователей за март.

По количеству положительных отзывов в СФО лидирует Сергей Жвачкин (Томская область): 13,41% положительно оценивают его работу. По этому показателю он также вошел в топ-8 по России. В тройку сибирских лидеров по позитиву также входят Андрей Травников (Новосибирская область) с 10,89% и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев с 10,69%.

Антилидерами рейтинга стали два сибирских губернатора – Александр Усс (Красноярский край) и Валентин Коновалов (Республика Хакасия). Именно про них пользователи соцсетей больше всего отзывались в негативном контексте – 31,06% и 26,83% соответственно.

Согласно прогнозу экспертов, рост количества упоминаний глав регионов в соцсетях сохранится. Приближающиеся парламентские выборы приведут к росту внимания к политическому процессу не только на федеральном, но и региональных уровнях.