Власти утвердили адреса, где появятся новые спортплощадки в Томске

На размещение спортивных площадок будет выделено 10 млн рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Восемь современных силовых тренажерных комплексов появится в Томске в этом году. Депутаты утвердили адреса, где по проекту «От томского двора – до олимпийского пьедестала» будут установлены спортивные площадки, сообщается на сайте городской Думы.

Современные тренажерные комплексы появятся в с. Дзержинском на ул. Фабричной 11/1 (территория школы №65), пос. Светлом, 46 – около ДЮСШ «Кедр».

В Томске площадки разместят по адресам: ул. Королева, 13 (стадион ДЮСШ зимних видов спорта), ул. Рабочая, 23/3 (стадион «Локомотив»), ул. Бела Куна, 20 (около дворца «Авангард»), ул. Говорова, 36а (ДЮСШ №4), ул. Карла Маркса, 50а (стадион «Юность»), а также на территории Михайловской рощи.

Отмечается, что на эти цели в бюджете города предусмотрено 10 млн рублей.