Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт16 апреля 2021 8:22

Томский фристайлист Богдан Бут завоевал «бронзу» на чемпионате России

Всего за медали борются около 50 спортсменов со всей страны
Ксения ГОРЮНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Несмотря на сложные погодные условия наш спортсмен показал отличный результат. Фото взято на сайте департамента молодежной политики и спорта Томской области.

Несмотря на сложные погодные условия наш спортсмен показал отличный результат. Фото взято на сайте департамента молодежной политики и спорта Томской области.

Томич Богдан Бут показал хорошие проезды и завоевал бронзовую медаль в слоупстайле на чемпионате России по фристайлу. Соревнования сейчас проходят в Сочи. В дисциплинах «слоупстайл» и «биг-эйр» за медали борются около 50 спортсменов страны, сообщает департамент по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области.

– Богдан чисто откатал квалификацию, попав в финальную часть соревнований со вторым результатом. В первой финальной попытке спортсмен набрал 83,25 балла, этого хватило для третьего места, – прокомментировали в федерации фристайла региона.

В сообщении департамента также отмечается, что томичу еще предстоит выступить в дисциплине «биг-эйр». Богдан Бут тренируется под руководством Артема Валинтеева.