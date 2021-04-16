Томский фристайлист Богдан Бут завоевал «бронзу» на чемпионате России

Несмотря на сложные погодные условия наш спортсмен показал отличный результат. Фото взято на сайте департамента молодежной политики и спорта Томской области.

Томич Богдан Бут показал хорошие проезды и завоевал бронзовую медаль в слоупстайле на чемпионате России по фристайлу. Соревнования сейчас проходят в Сочи. В дисциплинах «слоупстайл» и «биг-эйр» за медали борются около 50 спортсменов страны, сообщает департамент по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области.

– Богдан чисто откатал квалификацию, попав в финальную часть соревнований со вторым результатом. В первой финальной попытке спортсмен набрал 83,25 балла, этого хватило для третьего места, – прокомментировали в федерации фристайла региона.

В сообщении департамента также отмечается, что томичу еще предстоит выступить в дисциплине «биг-эйр». Богдан Бут тренируется под руководством Артема Валинтеева.