Томичи в почтовых отделениях оформляют подписку и полисы от клещей

Томичи страхуются от укусов клещей практически в течение всего года, но наиболее активно люди оформляют страховки весной, когда паукообразные пробуждаются от зимней спячки.

По данным Почты России, в Томской области ее клиенты чаще всего страхуются от укусов клещей, сообщает пресс-служба ведомства. С начала 2021 г. жители Томской области оформили около 600 страховок, позволяющих получить медпомощь независимо от места проживания.

- Города и районы Томской области входят в число территорий, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту. Томичи страхуются от укусов клещей практически в течение всего года, но наиболее активно оформляют страховки весной, поскольку период высокой активности клещей начинается уже в марте. Так, в 2020 г. первый укус клеща был зарегистрирован уже 15 марта, в этом году – 1 апреля, - отметили почтовые операторы. - Ежегодно растет количество оформленных страховок. Для сравнения: в течение 2019 года томичи приобрели 1800 полисов, за весь период 2020 года - почти 3000 страховок, а в текущем году с января по апрель оформлено свыше 600 полисов «Антиклещ».

Уточним, что страховка позволяет получить амбулаторно-поликлиническую помощь и экстренную госпитализацию в случае заболевания клещевым энцефалитом, а также санаторно-курортное лечение. При этом клиент может обращаться в медучреждение, пока не исчерпает страховую сумму. Договор страховой защиты вступает в силу через 7 календарных дней после его приобретения, действует в течение 12 месяцев.

Приобрести полис можно в любом почтовом отделении Томской области и на дому с помощью мобильного почтово-кассового терминала у почтальона. Клиенту достаточно сообщить полное имя, дату рождения, серию паспорта и контактный телефон. В программу «Антиклещ» входят все пункты серопрофилактики, находящиеся не только в Томске и области, но и по всей России.