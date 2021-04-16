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Общество16 апреля 2021 6:43

Река Томь полностью вскрылась в городской черте

Уровень воды остается ниже опасных значений
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Пять оперативных групп Главного управления МЧС России по Томской области продолжают отслеживать паводковую обстановку на водных объектах региона.

Пять оперативных групп Главного управления МЧС России по Томской области продолжают отслеживать паводковую обстановку на водных объектах региона.

- Томь вскрылась в черте областного центра. «Голова» ледохода на реке находится между ЗАТО Северск и д. Чернильщиково. Ожидается дальнейшее вскрытие реки до устья. Уровень воды в Томи ниже опасных отметок более 2 метров, - сообщила сегодня пресс-служба регионального управления МЧС.

По словам экспертов, пять оперативных групп Главного управления МЧС России по Томской области продолжают отслеживать паводковую обстановку на Черной речке Томского района, Нижнем складе и в Эуште, на Северном автомобильном мосту, в районе Коммунального моста и пос. ЛПК. В д. Черная речка дислоцирована аэромобильная группировка спасателей.

В сообщении также говорится, что кромка ледостава на Оби находится в районе д. Красный Яр Кожевниковского района. Ожидается дальнейшее вскрытие реки в границах данного муниципального образования. За сутки уровни воды в Оби повысились от 3 см (пос. Победа Шегарского района) до 48 см (с. Никольское Кривошеинского района). Запасы до опасных отметок составляют более 3,5 метров.

- Паводковая обстановка на территории региона остается стабильной. Уровни воды на всех гидропостах не превышают опасных отметок, подтопленных населенных пунктов и переливов дорог нет. Вся оперативная информация о ледоходе продолжает поступать в Центр управления в кризисных ситуациях областного управления МЧС, - уточняют в ведомстве.