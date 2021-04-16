Река Томь полностью вскрылась в городской черте

Пять оперативных групп Главного управления МЧС России по Томской области продолжают отслеживать паводковую обстановку на водных объектах региона.

- Томь вскрылась в черте областного центра. «Голова» ледохода на реке находится между ЗАТО Северск и д. Чернильщиково. Ожидается дальнейшее вскрытие реки до устья. Уровень воды в Томи ниже опасных отметок более 2 метров, - сообщила сегодня пресс-служба регионального управления МЧС.

По словам экспертов, пять оперативных групп Главного управления МЧС России по Томской области продолжают отслеживать паводковую обстановку на Черной речке Томского района, Нижнем складе и в Эуште, на Северном автомобильном мосту, в районе Коммунального моста и пос. ЛПК. В д. Черная речка дислоцирована аэромобильная группировка спасателей.

В сообщении также говорится, что кромка ледостава на Оби находится в районе д. Красный Яр Кожевниковского района. Ожидается дальнейшее вскрытие реки в границах данного муниципального образования. За сутки уровни воды в Оби повысились от 3 см (пос. Победа Шегарского района) до 48 см (с. Никольское Кривошеинского района). Запасы до опасных отметок составляют более 3,5 метров.

- Паводковая обстановка на территории региона остается стабильной. Уровни воды на всех гидропостах не превышают опасных отметок, подтопленных населенных пунктов и переливов дорог нет. Вся оперативная информация о ледоходе продолжает поступать в Центр управления в кризисных ситуациях областного управления МЧС, - уточняют в ведомстве.