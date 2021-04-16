Проекты реконструкции аварийных сетей в Томске разработали коммунальщики

Комплексная замена теплосетей повысит надежность теплоснабжения абонентов и существенно сократить сроки ремонта данных участков в летний период, считают коммунальщики.

"ТомскРТС" разработала проекты комплексной реконструкции двух проблемных участков тепловых сетей в центре Томска и в Северном Городке. Компания готова безвозмездно передать их мэрии для реализации за счет средств городского бюджета, сообщила сегодня пресс-служба "ТомскРТС".

По словам генерального директора компании Сергея Панасюка, проектная документация включает реконструкцию тепловых сетей от центрального теплового пункта на ул. Советской и в микрорайоне Северный Городок. В администрацию города отправлено письмо с предложением рассмотреть вопрос о включении этих работ в бюджет города на следующий год.

- Данные участки теплотрасс входят в число самых проблемных, поскольку при проведении гидравлических испытаний на них ежегодно выявляются многочисленные дефекты. Проектной документацией предусмотрена замена 1,5 км квартальных теплосетей, расположенных на проспекте Ленина, улицах Учебной, Белинского и Пирогова, а также 350 м квартальных теплотрасс на Пушкина и в микрорайоне Северный Городок, - уточнил Панасюк.

Он добавил, что комплексная замена теплосетей в этих микрорайонах позволит повысить надежность теплоснабжения абонентов и существенно сократить сроки ремонта данных участков в летний период. Общая стоимость реализации данных проектов составляет более 100 млн рублей.

По данным "ТомскРТС", предприятие ежегодно выполняет замену изношенных участков. Но, учитывая высокий процент износа теплотрасс города и ограниченность тарифа на услуги теплоснабжения, необходимы дополнительные источники финансирования. Практика реализации проектов комплексной замены квартальных теплосетей за счет средств городского бюджета (в 2018 году в Татарской слободе, в 2020 – на Телецентре) позволяет ускорить темпы модернизации теплосетевого хозяйства.