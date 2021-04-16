Погода в Томске 16 апреля 2021: дождь и порывистый западный ветер

Сейчас за окном +6, днем пройдет небольшой дождь. Апрельская погода неустойчива, и, чтобы не промокнуть, прихватите с собой зонтик. Сегодня рабочая неделя завершается, всем хороших выходных!

Сегодня в областном центре будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура днем +12, +14°С.

В регионе также прогнозируется облачная погода с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура от +3 до +8, местами +10, +15°С. Утром на дорогах местами гололедица.

Ледоход на реках внесет свои корректировки в "расписание" погоды на выходные. В Томске и области ожидается похолодание: ночью от -2 до -6 (по области местами до -13), днем ожидается +4, +6. Впрочем, прохладная погода продержится недолго, прогнозируют метеорологи.