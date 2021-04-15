Винтокрылые машины РВС в этом году эвакуировали с севера Томской области сотни больных

Санитарная авиация Томской области спасает человеческие жизни. Фото: сайт РВС

Отечественная компания «Русские Вертолетные Системы» не первый год осуществляет полеты санавиации на территории Томской области. Организация оказывает транспортную помощь в самых разных уголках страны. За несколько месяцев этого года из северных районов региона, из районных больниц в Томскую ОКБ были перевезены вертолетами 786 пациентов, сообщает портал администрации области. Больным была оказана в городе экстренная медицинская помощь.

Вертолетный парк компании РВС состоит из современных бортов, оборудованных всем необходимым для проведения перевозки больных. По контракту с подрядчиком – «Русскими вертолетными системами» – на дежурстве в Колпашево, на севере находятся вертолеты Ми-8 и «Ансат». Как отмечается в сообщении, перевезенные в областной центр пациенты страдали заболеваниями дыхательной системы, а также имели кардиологические, неврологические патологии и прочие заболевания, им было невозможно помочь на месте, в глубинке Томской области.