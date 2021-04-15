Роспотребнадзор информирует: за 7 дней от клещей пострадали пятеро жителей Томской области

Нападения клещей - ежегодная проблема для регионов страны

Клещи – настоящий бич для здоровья жителей регионов Сибири. Как говорят цифры, каждый год они присасываются к тысячам наших земляков, нередко «одаривая» пострадавших недугами, переносчиками которых они являются. Просыпаются насекомые, когда погода становится достаточно теплой. Вот свежие данные статистики от местного Управления Роспотребнадзора. За минувшие 7 дней пятеро жителей Томской области обратились в медицинские медучреждения после укуса клещом. Однако до этого были еще два присасывания. Напомним, что первое в регионе нападения опасного насекомого в этом сезоне зафиксировано 1 апреля в городе Асино. Тогда пострадала женщина в годах. Всего же в апреле атаке клещей подверглись уже 7 жителей Томской области.

Специалисты рекомендуют жителям региона ставить прививки от клеща, как наиболее действенное средство профилактики опасных заболеваний. В сообщении Управления отмечается, что из 7 пострадавших на просторах региона только 2 человека были привиты от клещевого энцефалита. Профессионалы подчеркивают, что в Томской области продолжается кампания по иммунизации сибиряков. Важно не опоздать и вовремя поставить прививку.