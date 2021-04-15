47 томичей выздоровели от коронавируса за минувшие сутки

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 15 апреля, 47 жителей Томской области выздоровели от COVID-19. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 30 816 человек. Такую информацию предоставил оперштаб региона.

Также выявлено еще 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, сейчас в регионе 31 758 подтвержденных случаев.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 28,5% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,08.

За последние сутки в стране выявлено 8 944 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 398 пациентов скончались, 10 225 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 675 153 человека, 104 398 скончались, 4 301 448 выздоровели.