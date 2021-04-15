Для томичей подготовили график подвоза воды в период масштабного ремонта водопровода

В некоторых районах Томска воды не будет почти трое суток.

С 00.00 часов 23 по 16.00 25 апреля для проведения большого комплекса работ ООО «Томскводоканал» отключит магистральный водовод №9, без холодного водоснабжения останется более чем 7,5 тыс. домов в Томске. В связи с этим, для населения, объектов социального значения и медучреждений организуют подвоз воды, сообщает компания на своем сайте.

«Не исключено, что график будет скорректирован в связи с изменением ситуации по водопользованию и режимом подачи воды в водопроводные сети», - говорится в сообщении.

Ознакомиться с графиком подвоза воды для населения можно здесь. В перечне указано место стоянки, дата и время (закрашенная область)

«Томскводоканал» рекомендует томичам заранее запастись водой. Также подготовлен список водопроводных колонок, в которых можно будет набирать воду круглосуточно.

Ранее мы писали, что с 00.00 часов 23 по 16.00 25 апреля для проведения большого комплекса работ ООО "Томскводоканал" отключает магистральный водовод №9, снабжающий водой Кировский, Советский и часть Ленинского районов Томска (от пересечения проспекта Ленина и площади Ленина до пересечения проспекта Ленина и улицы 5-й Армии). Под отключение попадут также микрорайоны Южные Ворота и Северный Парк. По словам компании, проведение работ позволит исключить риски, связанные с бесперебойной подачи воды во всем городе.