Мальчика из Томска, застрявшего в железных воротах, отключили от аппарата ИВЛ

Ребенок уже месяц находится в реанимации.

Сегодня, 15 апреля, стало известно, что семилетний мальчик из Томска, которого в марте зажало железными воротами, начал самостоятельно дышать, но его состояние по-прежнему тяжелое. Сообщила пресс-служба облздрава.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что утром, 12 марта, на улице Елизаровых, 70, в Томске автоматическими железными воротами зажало семилетнего мальчика. Застрявшего ребенка увидели очевидцы и поспешили на помощь. Его удалось вытащить еще до приезда спасателей.

Мальчика с травмами и в тяжелом состоянии доставили в Больницу скорой медицинской помощи №2. Ребенок находился в состоянии клинической смерти, ему был проведен весь комплекс реанимационных мероприятий, включая непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких.

Также сообщалось, что госжилнадзор и прокуратура ведут проверку в отношении жилищно-строительного кооператива «Терем», управляющего домом, во дворе которого произошел инцидент.