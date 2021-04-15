По Томской области из-за сильного ветра объявлено оперативное предупреждение на 16-17 апреля

С 17-го апреля прогнозируется похолодание. До конца следующей недели температура по ночам в Томске будет опускаться до -8 °C.

В Томске и по области 16 и 17 апреля ожидается похолодание с порывистым ветром до 22 м/c. По региону объявлено оперативное предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС.

«По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сутки 16 и ночь 17 апреля по области и городу ожидается местами усиление ветра с порывами до 17-22 м/с», - говорится в сообщении.

Томичам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности: при порывах ветра следует держаться подальше от шатких конструкций. А также о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций.