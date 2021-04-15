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Наука15 апреля 2021 8:46

Ученые из Томска создали дешевый бензин из отходов газодобычи

На следующем этапе они разработают математическую модель
Ксения ГОРЮНОВА
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Новая простая технология поможет добывающим предприятиям нефтегазовой отрасли обеспечивать себя топливом. Фото: пресс-служба ТПУ.

Новая простая технология поможет добывающим предприятиям нефтегазовой отрасли обеспечивать себя топливом. Фото: пресс-служба ТПУ.

Ученые ТПУ разработали технологии качественного и недорогого бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98, который получают из отходов газодобычи. Новшество позволит добывающим предприятиям самостоятельно обеспечивать себя топливом. Теперь томичи будут разрабатывать математическую модель технологии, сообщает пресс-служба ТПУ.

– Предложенная учеными технология может позволить добывающим предприятиям производить топливо не только для собственных нужд, но и обеспечивать им определенную территорию. Это может быть актуально для севера России, где работает множество добывающих компаний. При этом доставка топлива на удаленные предприятия существенно повышает стоимость продукции, – говорится в сообщении.

Как отмечают авторы технологии, процесс переработки не требует водородсодержащего газа и особой подготовки сырья, что позволяет проводить его вне крупных нефтеперерабатывающих заводов. Также плюсы технологии связаны с использованием цеолита.

На следующем этапе ученые создадут математическую модель для точного прогнозирования состава и характеристик получаемых продуктов.