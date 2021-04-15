Томские спортсмены взяли медали на первенстве России по киокусинкай

Наши спортсмены стали призерами среди юношей 12-13-ти и 14-15-ти лет. Фото: пресс-служба администрации региона.

Томичи Владислав Дербенев и Данила Чеботарев привезли две медали с первенства России по киокусинкай. Юноши удачно выступили на соревнованиях в Москве и завоевали «золото» и «бронзу», сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Владислав Дербенев стал победителем среди юношей 12-13 лет в весовой категории до 35 кг. Спортсмен тренируется под руководством Николая Анисимова. Обладателем бронзовой медали стал Данила Чеботарев. Он занял третье место в группе до 50 кг среди юношей 14-15 лет. Наставник спортсмена – Виктор Беляев, – говорится в сообщении.

Добавляется, что всего на соревнования приезжали 548 человек из 40 регионов России.