Томичи могут обменять путевки в Турцию на путешествие по России

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой авиасообщение с Турцией и Танзанией будет на время прекращено. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 15 апреля по 1 июня Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Томичи, купившие билеты в зарубежные страны на это время, могут обменять их на путевку по России. Для этого необходимо обратиться в турфирму, сообщает пресс-служба Ростуризма.

«КП-Томск» ранее рассказывала о нововведенных ограничениях на отдых за рубежом.

– Отметим, что по согласованию с туроператором, путевку, купленную в Турцию или Танзанию можно обменять на путешествие по России, – говорится в сообщении.

ТАСС отмечает, что на период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 500 тысяч россиян. Общая стоимость путевок – более 32 млрд рублей. В Танзанию в апреле-мае хотели полететь 6-7 тысяч жителей России.