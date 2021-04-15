Ночью в Томской области начался ледоход

Спасатели обращают внимание на соблюдение мер безопасности и просят томичей не подходить близко к берегам рек.

Сегодня в два часа ночи голова ледохода на Томи пересекла границу Томской области. Сейчас кромка ледостава находится в районе села Батурино. На реке Обь ледоход также начался вчера около 20:00 вечера. Дальнейшее вскрытие ожидается на территории Кожевниковского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

– В 2 часа ночи 15 апреля голова ледохода на Томи пересекла границу региона. Информация об этом поступила от оперативной группы Главного управления МЧС России по Томской области, которая вела наблюдение за состоянием реки в селе Яр Томского района, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что р. Томь может вскрыться в областном центре 15 апреля.

– По состоянию на 11:00 голова ледохода продвинулась до села Батурино Томского района, – уточнили в пресс-службе МЧС.

Также добавляется, что оперативные группы спасателей со вчерашнего вечера приступили к мониторингу паводковой обстановки в Заречном и Спасском сельских поселениях. В селе Яр и деревне Казанка выставлены дополнительные пожарные посты на случай ухудшения ситуации.

В МЧС отмечают, что паводковая обстановка в регионе остается стабильной – уровни воды не превышают критических отметок, населенные пункты и дороги в области не подтоплены.