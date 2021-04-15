Водитель «Газели» из-за плохого самочувствия совершил ДТП с тремя автомобилями в Томске

Один человек был доставлен в медицинское учреждение. Фото взято в официальной группе УМВД России по Томской области «ВКонтакте».

Вчера, 14 апреля, около 18 часов 16 минут произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Водитель «Газели» почувствовал себя плохо и столкнулся с несколькими машинами на пр. Фрунзе в Томске. Один человек доставлен в больницу, сообщает УМВД России по региону в соцсетях.

– По предварительным данным, водитель автомобиля «Газель», ввиду возникшего плохого самочувствия, утратил контроль над управлением транспортным средством и совершил столкновение с тремя попутными автомобилями, – говорится в сообщении.

В результате пострадал один человек – водитель отечественного автомобиля. Он доставлен в медучреждение. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.