Погода в Томской области 15 апреля: порывы ветра и до +14°С днем

Днем по региону возможен дождь, в областном центре осадков не прогнозируется.

Сегодня, 15 апреля, в Томской области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в регионе возможны осадки в виде дождя, ветер западный 6-11 м/с, местами порывы 16-21 м/с. Утром на дорогах в некоторых районах будет гололедица.

Температура воздуха в светлое время суток в области составит +9…+14°С, по западу до +19°С.

В Томске днем без существенных осадков. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура днем поднимется до +12…+14°С.