В Томской области социальные выплаты в период большой воды будут доставлены по особому графику

В период паводка региональная власть постарается слишком не задерживать социальные выплаты населению

Пресс-служба администрации Томской области разместила на своем портале информацию о доставке социальных выплат во время весеннего паводка. Сообщается, что в центрах социальной поддержки населения скорректируют график доставки таких выплат в период распутицы. Ожидается, что доставка денег может быть затруднена в более 40 населенных пунктах региона.

В сообщении отмечается, что в населенных пунктах, попадающих в зону возможного подтопления, выплаты через почтовые отделения будут производиться вне графика доставки, но обязательно в текущем календарном месяце: за апрель будут произведены в апреле, за май – в мае. Выплаты через кредитные организации люди получат в обычном режиме. Также отмечается, что пострадавшим от паводка может быть предоставлена единовременная материальная помощь на приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, ремонт жилья. За помощью и консультацией необходимо обращаться в центры социальной поддержки своего района.