За два дня в Томской области инспектора выявили более сотни нарушений со стороны водителей такси

Таксисты сегодня являются в Томске одними из главных нарушителей. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Сайт регионального управления полиции информирует население о том, что за два дня в Томской области полицейские в ходе осуществления контроля за перевозками пассажиров и багажа легковыми такси выявили 115 нарушений административного законодательства.

Пресс-служба полиции отмечает, что далеко не все водители, оказывающие услуги перевозчиков, работают на официальной основе и имеют соответствующую лицензию. Даже несмотря на то, что приезжают от имени известных сайтов-агрегаторов. Например, накануне, сотрудниками полиции в областном центре выявлены несколько водителей, которые занимались пассажирскими перевозками, не имея специального разрешения, то есть осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность.

Сайт информирует, что в отношении водителей инспекторами составлены административные материалы по части 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые направлены в суд для принятия решения. Автомобили нарушителей помещены на специализированную штрафную стоянку.