Умный город: Фонд Потанина дал гранты четырем проектам преподавателей томского Политеха

Фонд Потанина поддержал грантами преподавателей ТПУ. Фото: сайт ТПУ

Пресс-служба Томского политехнического университета информирует о результатах грантового конкурса 2020/2021 Фонда Владимира Потанина для преподавателей магистратуры. 150 проектов, среди которых четыре от преподавателей Томского политеха, получат гранты в размере до 500 тысяч рублей.

Сайт вуза сообщает о том, что всего на конкурс было подано 767 заявок. В список победителей вошли представители 59 вузов. Гранты предоставляются в четырех номинациях: новая магистерская программа, новый учебный курс, новый учебный онлайн-курс, новые методы и технологии в обучении.

Отмечается, что среди победителей – четыре представителя Томского политехнического университета: доцент НОЦ И.Н. Бутакова Александр Воробьев, доцент отделения электроэнергетики и электротехники Андрей Леонов, старший преподаватель отделения иностранных языков Яна Розанова и профессор отделения общетехнических дисциплин Александр Сечин.

Сайт фонда сообщает, что среди победивших в этом году заявок представлен широкий спектр дисциплин. Самыми популярными в этом году стали: экономика (11), лингвистика и филология (11), информатика и защита информации (9), математика (9), юриспруденция (8), управление (8), физика (8).