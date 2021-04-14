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Общество14 апреля 2021 13:11

Жители Томска могут наблюдать за ледоходом на реке онлайн в Интернете

Прямая трансляция в городе ведется через несколько видеокамер
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Теперь томичи могут наблюдать за ледоходом на Томи прямо из дома

Теперь томичи могут наблюдать за ледоходом на Томи прямо из дома

Портал администрации Томской области сообщает, что жители Томска могут следить за ледоходом на реке в черте своего населенного пункта онлайн, не выходя из дома.

Пресс-служба администрации региона информирует земляков, что круглосуточная интернет-трансляция ледовой обстановки на Томи в черте областного центра ведется через видеокамеры, установленные в районе парка Лагерный Сад и Речного вокзала. Прямая трансляция ледохода также доступна в HD-формате.

Отмечается, что, по данным специалистов областной комиссии по ЧС, голова ледохода на Томи и Оби, в зависимости от метеоусловий, пересечет границу региона в ближайшие трое суток.