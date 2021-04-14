Жители Томска могут наблюдать за ледоходом на реке онлайн в Интернете

Теперь томичи могут наблюдать за ледоходом на Томи прямо из дома

Портал администрации Томской области сообщает, что жители Томска могут следить за ледоходом на реке в черте своего населенного пункта онлайн, не выходя из дома.

Пресс-служба администрации региона информирует земляков, что круглосуточная интернет-трансляция ледовой обстановки на Томи в черте областного центра ведется через видеокамеры, установленные в районе парка Лагерный Сад и Речного вокзала. Прямая трансляция ледохода также доступна в HD-формате.

Отмечается, что, по данным специалистов областной комиссии по ЧС, голова ледохода на Томи и Оби, в зависимости от метеоусловий, пересечет границу региона в ближайшие трое суток.